بافيتيمبي جوميز يبعث برسالة مؤثرة لجماهير الهلال

نشر اللاعب الفرنسي “بافيتيمبي جوميس”، مهاجم نادي الهلال السعودي رسالة مؤثرة باللغة العربية إلى جماهير الزعيم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحملت الرسالة الشكر والثناء على الفترة التي قضاها اللاعب في الملاعب السعودية، والتي لاقى خلالها معاملة خاصة من جماهير الهلال.

وقال جوميز باللغة العربية على “تويتر”: “لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم”.

وأضاف: “لكن العلاقة بيني وبين الحضارة السعودية والمشجعين وخاصة الهلال تعطيني الشعور كأنني في بيتي و بين أهلي”.

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وأختتم: “شكراً لكم جميعاً!!! سوف اشرب القهوة و اجلس في البيت”.

يذكر ان جوميز قد قرر عدم تجديد تعاقده مع الهلال، ونوى الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأشارت عدة تقارير، إلى أن اللاعب قد يعود إلى فريقه السابق “جالطة سراي“، في ظل اهتمام فريق “بشكتاش” الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع اللاعب.