فيديو جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد

يلعب النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” فى مركز الهجوم مع منتخب السويد ونادي ميلان الإيطالي، ويشتهر بأسلوب لعبه المبدع والقوة وقدرته في الكرات الهوائية ودقة تسديداته القوية، ويُعد هداف منتخب بلاده التاريخي.

وصلت عدد مشاركات زلاتان مع منتخب السويد الى 116 مباراة، سجل خلالهم 62 هدفاً، خلال 16 عاما، بداية من 2001 حتي 2016، وحصل على جائزة أفضل لاعب سويدي 11 مرة “رقم قياسي”، من ضمنها 10 مرات متتالية من عام 2007 إلى عام 2016.

لعب زلاتان مع منتخب السويد في كأسي العالم 2002 و2006، وغاب هو ومنتخب بلاده عن 2010 و2014، كما شارك في بطولة أمم أوروبا 2004 و2008، وسجل هدفاً جميلاً وقاتلاً بالكعب في مرمى منتخب إيطاليا، وفاز هدفه البهلواني مع السويد ضد إنجلترا بجائزة بوشكاش لعام 2013 كأفضل هدف خلال العام.

ولعب أيضاً في بطولة أمم أوروبا 2012 وسجل هدفين أمام المنتخبين الأوكراني والفرنسي على الترتيب، ويعد الهدف الذي سجله فى فرنسا من أجمل أهداف البطولة، وخرج منتخب بلاده من بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا.

Advertisements

تم تصنيف إبراهيموفيتش من قبل “الجارديان” كثالث أفضل لاعب في العالم، بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وفي ديسمبر 2014 اختارته الصحيفة السويدية “داجنز نيهيتر” كثاني أكبر رياضي سويدي عبر التاريخ، بعد لاعب التنس بيورن بورغ.

أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد..