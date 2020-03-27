فابريجاس: تشابي ألونسو كان يتوسل اللعب بقميص آرسنال

ادعى متوسط الميدان الإسباني “سيسك فابريجاس” أنه فعل كل شيء ممكن لإقناع فريقه السابق آرسنال بالتعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول “تشابي ألونسو”.

وخلال فترة خمس سنوات مع عملاق ميرسيسايد، سجل ألونسو 18 هدفاً من 210 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى مساعدة النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2005.

ومع ذلك، قبل انتقاله في نهاية المطاف إلى ريال مدريد في عام 2009، كشف فابريجاس أن مواطنه الإسباني قد حارب من أجل اللعب بقميص عملاق شمال لندن.

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وصرح فابريجاس في حديثه إلى بودكاست “أرسكاست” قائلاً “كنت مع تشابي على الهاتف طوال الصيف، كان يحتضر للمجيء. كان حرفيًا يتوسل الجميع للذهاب إلى آرسنال وكان يريد حقا أن يأتي، ولأكون صادقا، فعلت أفضل ما لدي، لقد تحدثت مع من يجب أن أتحدث إليهم لقد قدمت رأيي، اعتقدت أنه كان إضافة رائعة لنا في ذلك الوقت”.

ثم تابع نجم برشلونة السابق “نعم، يجب أن أقول أنه في بضع مرات شعرت بالإحباط بسبب عدم الرغبة في دفع الأموال، الصفقة كانت سهلة للغاية وقريبة، ولكن لا أعلم ما سر عدم دفع الأموال المطلوبة”.

وأنهى حديثه “كنّا نراسل بعضاً البعض طوال العطلة، لقد كان يسألني ما الذي يحدث، كان من العار عدم التعاقد معه، فقد كان إضافة مهمة للغاية لنا في هذا التوقيت”.