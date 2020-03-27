محمد سيسوكو: لا أرى محمد صلاح في ريال مدريد!

استبعد محمد سيسوكو نجم ليفربول ويوفنتوس السابق، انتقال النجم المصري محمد صلاح إلي ريال مدريد، كونه لا يصلح للعب للنادي الملكي.

وفسر سيسوكو قوله هذا بأن طريقة لعب صلاح لا تتناسب مع خطط المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان”.

وقال سيسوكو، خلال تصريحاته لـ “EuropaCalcio”: “أرى ساديو ماني في ريال مدريد أكثر من محمد صلاح، فهو يملك الإمكانيات التي يريدها زيدان”.

وأضاف، “لا أعلم ما إذا كان صلاح سوف يستمر في ليفربول، ورحيله قد يكون أمرا جيدًا للفريق، وإدارة النادي ذكية جدًا وتعرف كيف تجد بديلا له”.

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وتابع، “صلاح وماني كلاهما من بين أفضل عشرة لاعبين في العالم، كانا على رادار زين الدين زيدان منذ الصيف الماضي ويمكنهما المغادرة إذا فازا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأكمل، “بعد فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، لن يكون هناك شيء آخر لنجوم ليفربول ليفوزوا به، ومن الطبيعي ان يُطالبوا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.

واختتم، “أعرف أن زيدان يحب بوجبا، لكن اللاعب يُفضل العودة ليوفنتوس، على الرغم من أن ذلك لا يعتمد فقط على بول، لكن أيضًا على مانشستر يونايتد، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2021”.

يذكر ان “سيسوكو” لعب في صفوف ليفربول في الفترة 2005-2008، بعدما قرر “رافاييل بينيتز”، شراء اللاعب من “فالنسيا” مقابل 5.3 مليون باوند إنجليزي، لينتقل بعدها إلى صفوف عدة فرق أبرزها “يوفنتوس وباريس سان جيرمان“، قبل ان ينهي مسيرته في فريق “بون سيتي” الهندي.