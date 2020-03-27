- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يسعى النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ببنحافظة على لياقته البدنية خلال فترة العزل الصحي الذاتي بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفسي فيروس كورونا.
لاعب المنتخب البلجيكي نشر مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثناء قيامه بتدريب عضلات ساقيه بمساعدة طفليه بدلا من الأوزان والأجهزة الرياضية.
العديد من لاعبي كرة القدم لجئوا إلى مشاركة عائلاتهم في التدريبات التي يقومون بها بمنازلهم أثناء امتثالهم لفترة العزل والحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.
كيفين دي بروين، كان قد تغيب عن مانشستر سيتي ضد شيفيلد بدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إصابته بشكل مفاجئ في نهائى كأس الرابطة ضد أستون فيلا.. وقال مدرب مان سيتي، جوارديولا “واجه كيفين مشكلة، لم يكن لائقًا، ويشعر بآلام في ظهره، لا نعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف لكيفين دي بروين مع أطفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.