فيديو طريف لكيفين دي بروين مع أطفاله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ببنحافظة على لياقته البدنية خلال فترة العزل الصحي الذاتي بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفسي فيروس كورونا.

لاعب المنتخب البلجيكي نشر مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثناء قيامه بتدريب عضلات ساقيه بمساعدة طفليه بدلا من الأوزان والأجهزة الرياضية.

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العديد من لاعبي كرة القدم لجئوا إلى مشاركة عائلاتهم في التدريبات التي يقومون بها بمنازلهم أثناء امتثالهم لفترة العزل والحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كيفين دي بروين، كان قد تغيب عن مانشستر سيتي ضد شيفيلد بدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إصابته بشكل مفاجئ في نهائى كأس الرابطة ضد أستون فيلا.. وقال مدرب مان سيتي، جوارديولا “واجه كيفين مشكلة، لم يكن لائقًا، ويشعر بآلام في ظهره، لا نعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات”.