الارشيف / اخبار الرياضه

فيديو طريف لكيفين دي بروين مع أطفاله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ببنحافظة على لياقته البدنية خلال فترة العزل الصحي الذاتي بعد توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب تفسي فيروس .

لاعب المنتخب البلجيكي نشر مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثناء قيامه بتدريب عضلات ساقيه بمساعدة طفليه بدلا من الأوزان والأجهزة .

Advertisements

العديد من لاعبي كرة القدم لجئوا إلى مشاركة عائلاتهم في التدريبات التي يقومون بها بمنازلهم أثناء امتثالهم لفترة العزل والحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

 كيفين دي بروين، كان قد تغيب عن مانشستر سيتي ضد شيفيلد بدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إصابته بشكل مفاجئ في نهائى كأس الرابطة ضد أستون فيلا.. وقال مدرب مان سيتي، جوارديولا “واجه كيفين مشكلة، لم يكن لائقًا، ويشعر بآلام في ظهره، لا نعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف لكيفين دي بروين مع أطفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا