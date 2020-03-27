الامارات | بالفيديو.. "فخر العرب" لا يضيّع وقته.. حتى في زمن كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسالة غير مباشرة قام به اللاعب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والملقب بين جمهوره ومحبيه بلقب “فخر العرب” لما يقدمه من إنجازات وتواجده في قائمة أفضل لاعبي العالم، ومع ظهور اللاعب وعودته على مواقع التواصل الإجتماعي وتواصله مع جمهوره، ظهر اللاعب لثاني مرة وهو يستثمر الوقت المتواجد فيه بالمنزل بأمر فيروس كورونا الذي أوقف الحياه في العالم أجمع، وهو يقرأ للأديب المصري نجيب محفوظ، وكتاب “أمام العرش” وكأن اللاعب يريد أن يرسل رسالة لمحبيه أن يستثمروا أوقاتهم في شيء مفيد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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