شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال لاعب بالدوري المصري الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع محمد مجدي لاعب الإسماعيلي للحجر الصحي للاشتباه في إصابة بكورونا. Advertisements وكان اللاعب قادما من المغرب لكنه أحس بأعراض مرضية شديدة، فتم وضعه بالحجر الصحي. وتجرى لللاعب الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من إصابته بكورونا من عدمه. وقال اللاعب عبر حسابه على «فيسبوك»: «اللي بيحبي يدعيلي أنا في أوضة الحجر الصحي دلوقتي ادعولي».

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