ديمبيلي بطاقة عبور برشلونة للصفقة المهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن ​برشلونة​ يرى أن مغادرة الفرنسي ​عثمان ديمبيلي​ هو الحل الأفضل حاليًا.

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وفيما كان السكرتير الفني، إريك أبيدال، يؤمن دائمًا بقدرات اللاعب، وتحمس المدرب كيكي سيتين، لأدائه، لكن أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، ستدفع برشلونة للتضحية بعدد من اللاعبين.

وفي ظل رغبة برشلونة في التعاقد مع ​نيمار​ من باريس سان جيرمان، قد يكون ديمبيلي طرفًا في صفقة تبادلية مع النادي الفرنسي.

كما ينوي البلاوغرانا ضم ​لاوتارو مارتينيز​ من إنتر ميلان، وقد يستغل ديمبيلي في الصفقة.