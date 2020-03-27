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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد سيرضخ ويحقق حلم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد، سيجري محاولة جديدة، في الميركاتو الصيفي المقبل، لتحقيق حلم المدرب زين الدين زيدان.
وطالب زيدان غير مرة ريال مدريد التحرك للتعاقد مع بول بوغبا، بعد عودته للنادي الملكي في آذار 2019، وتحدث عن مواطنه علنًا، وتقدم الريال بعرض، ولكن مانشستر يونايتد رفضه.
وذكرت الصحيفة أن بوغبا لا يرغب في تمديد بقاءه، ولا يزال يُخطط للرحيل، مشيرة إلى أن الشياطين الحمر، لن يكون قادرًا على الوقوف بوجه الفرنسي هذه المرة، ليتفادى الرحيل مجانًا صيف 2021، حيث لن يكون أمام النادي سوى التفاوض مع الأندية التي ترغب في ضم بوجبا، وعلى رأسهم ريال مدريد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إنتشار فيروس كورونا قد يجبر الشياطين الحمر على بيع بوغبا بسعر منخفض، بأقل من الـ100 مليون يورو الذي أراد النادي الحصول عليهم بالصيف الماضي.
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