شكرا لقرائتكم كانافارو يعلن خروجه من العزل الصحى فى الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر فابيو كانافارو نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق ومدرب نادى جوانجزو إيفرجراند الصيني، العزل الصحي فى الصين، بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، ونشر فابيو كانافارو مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، يعلن من خلاله خروجه من مرحلة العزل الصحي في الصين.

يتولى فابيو كانافارو تدريب نادي غوانغزو إيفرغراند الصيني، ودخل في مرحلة الحجر الصحي منذ بداية ظهور الوباء، وقال كانافارو: "أهلاً بكم، لقد انتهى العزل الصحي بالنسبة لي، وهذه الأوراق تسمح لي بالتجول في جميع بلدان الصين في الوقت الحالى".

تابع: "لقد ذهبت إلى البنك، ثم اتجهت لتناول وجبة الغداء برفقة أصدقائي، الحياة تعود بشكلٍ طبيعي في الصين في الوقت الحالي، وأتمنى أن أرى الأوضاع تعود إلى نصابها وتستقر مرة أخرى في إيطاليا".

في الوقت نفسه، أكد ستيفان شعراوي، مهاجم جرينلاد شينهوا الصيني، تحسن الأوضاع فى الصين وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد، وقال الشعراوى، فى تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا"، "الوضع تحسن بشكل كبير هنا فى الصين، والحياة بدأت تعود لطبيعتها.. نحن نسير بشكل عظيم وهذه رسالة تفاؤل للعالم كله".

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أضاف النجم الإيطالى صاحب الأصول المصرية، أنه يشاهد الزحام فى الشوارع من شرفة منزلة، وبدأت الناس تعود مجدداً بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

وتابع ستيفان الشعراوى، "الآن، بإمكاننا الذهاب إلى المطاعم والحانات.. وهذا تطور عظيم"، كما شدد لاعب جرينلاد خلال تصريحاته على وجود أماكن تحت الحظر حتى الآن فى الصين، موضحا أنه "مع الوضع الحالى حاولت ذلك.. تواصلت مع النادى لإيجاد حل بعدما قرروا تأجيل الموسم وكنا لا نعلم موعدا محددا لعودة المسابقة".

وأضاف الشعراوى، "مع وجود توقف دولي في شهر مارس، لم أكن أستطيع الاستمرار هنا، لكنني استمريت وأنا الآن لاعبا في جرينلاند ولا يسعني سوى خدمة الفريق ومساعدته".

واصل: "أفتقد إيطاليا..عشت في روما لفترة طويلة وشعرت هناك بأنني جزءا من العائلة، لذلك أفتقدهم وأفتقد كل شيء، حتى والداي".

واختتم الإيطالى تصريحاته، قائلا، "حين تنتقل إلى عالم مختلف تماما عن عالمك، فإنك تفتقد للعديد من الأشياء. كنت محظوظا بأنني زرت إيطاليا كثيرا، وأشكر منتخب إيطاليا لأنهم دائما ما كانوا على اتصال بي".