شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك ينشر صورة أول يوم لـ "جنش" داخل "البيت الأبيض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك، عن كواليس أول يوم لمحمود جنش، حارس مرمى الأبيض، داخل مقر قلعة ميت عقبة، لتوقيع عقود انضمامه رسميًا لصفوف الفريق.

ونشر أحمد جلال صورة لمحمود جنش بصحبة والده جلال إبراهيم، رئيس الزمالك الأسبق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم، قائلاً: "أول يوم لجنش بلدياتى الاسكندرانى نجم النادى والمنتخب فى نادى الزمالك قبل التوقيع مع والدى المستشار جلال إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادى المجلس المعين".

تابع: "ألف شكر نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة على الصورة الجميلة.. ربنا يشفيك ياجلال بك إبراهيم يامن احببت الزمالك أكثر من نفسك وأكثر من أى حاجة".

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددًا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.