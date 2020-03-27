شكرا لقرائتكم الجبلاية: خطاب موافقة وزارة الرياضة يعطلنا عن التعاقد مع مصممى شعار الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجبلاية أرسلت قبل شهر خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة مع الشركة العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال وتنفيذ branding للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل.

وشدد المصدر على أنه ما يزال هناك تأخير في الرد من جانب الوزارة حتى الآن لإرسال الموافقة ما أثار استياء أعضاء اللجنة خاصة وأن هذا الأمر سيؤدي إلى تطوير المنظومة الرياضية المصرية تسويقيا بما يتماشى مع الفكر والاستثمار العالمي بجانب أن كلفتها متواضعة ماليا.

ويرى مجلس الجبلاية أن هناك حالة من التجاهل لطلبات اللجنة داخل الوزارة، على الرغم من اتباع كافة الأمور الفنية والقانونية في الأمر، وعلى الرغم من تأكيد الوزير الدكتور أشرف صبحي لأكثر من مسئول بالاتحاد بأن الموافقة سترسل خلال أيام ولكنها لم تصل حتى الآن.

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