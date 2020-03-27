شكرا لقرائتكم الجبلاية: خطاب موافقة وزارة الرياضة يعطلنا عن التعاقد مع مصممى شعار الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل.
وشدد المصدر على أنه ما يزال هناك تأخير في الرد من جانب الوزارة حتى الآن لإرسال الموافقة ما أثار استياء أعضاء اللجنة خاصة وأن هذا الأمر سيؤدي إلى تطوير المنظومة الرياضية المصرية تسويقيا بما يتماشى مع الفكر والاستثمار العالمي بجانب أن كلفتها متواضعة ماليا.
ويرى مجلس الجبلاية أن هناك حالة من التجاهل لطلبات اللجنة داخل الوزارة، على الرغم من اتباع كافة الأمور الفنية والقانونية في الأمر، وعلى الرغم من تأكيد الوزير الدكتور أشرف صبحي لأكثر من مسئول بالاتحاد بأن الموافقة سترسل خلال أيام ولكنها لم تصل حتى الآن.
يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه.
وأضافت :" أننا كنا مطالبين بإنهاء الدورى قبل شهر يوليو بسبب استعداد المنتخب الأولمبى للأولمبياد فى حالة عودة النشاط الرياضى المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالى فى حالة استرار توقف النشاط حتى الأول من مايو كان سيتم الإعلان عن إلغاء بطولة الدورى، أما الآن الفرصة قائمة بقوة لاستئناف بطولة الدورى بمختلف أقسامه وتحديدا الدورى الممتاز، ولكن سننتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وانتشار فيروس كورونا من عدمه".
ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.
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