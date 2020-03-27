شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى يطالب الجماهير بالدعاء له من داخل الحجر الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، جميع الجماهير بالدعاء له وهو من داخل الحجر الصحى . و كتب محمد مجدى عبر صفحته الخاصة عبر "فيس بوك"، :" "اللي بيحبني يدعيلي أنا فأوضه الحجر الصحي بطلب من كل الناس أنها تدعيلي". Advertisements



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