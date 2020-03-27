شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض كسر حازم إمام لحاجز الـ5 مليون جنيه لتجديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسؤولو الزمالك، تصورا لتجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما وعدته الإدارة البيضاء بتجديد التعاقد معه قبل أن يحول توقف النشاط الرياضى بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى غلق مقر النادى، إلى عدم إقامة جلسة معه للتفاوض حول تفاصيل عقده.

ووفقا لمصدر مطلع بنادى الزمالك أوضح إن الإدارة البيضاء ترغب فى تجديد عقد حازم إمام دون أن يتخطى حاجز الخمسة مليون جنيه خاصة إنها تنوى التجديد للثنائى عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني لاعبى الفريق مقابل 4 مليون جنيه سنويا.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى قد تمتد مجددا إلى منتصف أبريل المقبل، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

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ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.