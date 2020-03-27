الأهلي يبحث خطة الخلاص من جيرالدو

جدة - عمرو شويل يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقلبة تسويق الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق بعدما أستقرت الأراء في القلعة الحمراء على بيعه اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ويتطلع الاهلي لتحقيق مكاسب مالية من وراء تسويق اللاعب الأنجولي الصيف المقبل بعدما أشتراه الاهلي من نادي أومل أغسطس الأنجولي في يناير قبل الماضي مقابل مليون دولار، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء بيع جيرالدو من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الهجومي.

جيرالدو كان قريبا من الرحيل في انتقالات الشتاء الماضي إلا إن الأمر لم يتحقق بسبب ضعف العروض التي وصلت للحصول علي خدمات اللاعب حيث فضل الأهلي إعارة المغربي وليد أزارو بدلا من جيرالدو إلي الاتفاق السعودي.

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وإنتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً و افريقيا بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف حالياً بسبب إنتشار فيروس "كورونا".

وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي نتج عنه تورم قدمه فيما أجرى اللاعب أشعة أثبتت غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين، وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي على يتواجه الفائزان من مواجهتي دور النصف النهائي في المباراة النهائية التي تقرر اقامتها في الكاميرون.