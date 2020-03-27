شكرا لقرائتكم الأولمبية: الذين تأهلوا إلى طوكيو 2020 سيحتفظون بأماكنهم في 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة، إن الرياضيين الذين تأهلوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 سيحتفظون بحق المشاركة في الدورة التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قررت اللجنة الأولمبية واللجنة المحلية المنظمة تأجيل دورة طوكيو الصيفية التي كانت مقررة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس إلى العام المقبل بسبب الوباء لكنهما أكدتا أن الرياضيين الذين تأهلوا بالفعل للدورة قبل تأجيلها سيحتفظون بحق المنافسة في العام المقبل.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا عدم وجود أي تغيير في أعداد الرياضيين المقرر مشاركتهم في منافسات كل رياضة في الدورة الاولمبية المقبلة.

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وقال مسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية : الرياضيون الذين تأهلوا للألعاب والذين يمثلون نسبة 57 في المئة من العدد الإجمالي سيحتفظون بأماكنهم في الدورة بينما الهدف هو عدم إجراء أي تغيير في أعداد الرياضيين على مستوى الرياضات المختلفة.

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي تسبب الفيروس سريع الانتشار في إلغاء أو تأجيل معظم الأنشطة والأحداث الرياضية حول العالم.

وتسبب الفيروس في إلغاء الكثير من التصفيات الأولمبية حول العالم كما حرم العديد من الرياضيين من التدرب بصورة مناسبة في ظل القيود المفروضة لاحتواء العدوى.

ورغم أن قرار التأجيل جاء بمثابة ضربة قوية لليابان التي استثمرت 12 مليار دولار في الاستعداد لاستضافة الدورة إلا أنه طمأن الكثير من الرياضيين الخائفين على سلامتهم في الوقت نفسه.