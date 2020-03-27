شكرا لقرائتكم غوميز: علاقتي بالهلال تجعلني أشعر وكأني في منزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن علاقته بمشجعي الهلال السعودي تجعله يشعر كأنه في منزله.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مقطع فيديو أثناء تواجده في المنزل، مؤكدا سعادته باللعب في صفوف الهلال والعلاقة المميزة بينه وبين السعوديين وجماهير الهلال بشكل خاص.

وعلق على الفيديو قائلا: لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم، لكن العلاقة بيني وبين الحضارة السعودية والمشجعين، خاصة الهلال تعطيني الشعور كأني في بيتي وبين أهلي.

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واختتم غوميز تغريدته قائلا: شكرا لكم جميعا.. سأشرب القهوة وأجلس في المنزل.

وجاء حديث غوميز للتوعية بأهمية الجلوس في المنزل خلال الفترة الحالية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.