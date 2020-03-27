شكرا لقرائتكم إنريكي: صحة الإنسان أهم من كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وقال إنريكي: سننتظر لنرى متى يمكن استئناف منافسات الدوري، ومتى يمكننا العودة للمنافسة، المباراة التي لدينا في يونيو ما زالت غير مؤجلة حتى الآن. سنرى ما سيحدث.

وأضاف: هذا الأمر لا يقلقني. أشعر بالقلق أكثر على صحة الآخرين. عندما نواجه مثل هذا الوضع، فإن كرة القدم لا تكون بهذه الأهمية.

ونظم الاتحاد الإسباني المؤتمر بين إنريكي والجماهير عبر الـ "فيديو كونفرنس" حيث حرص إنريكي على الإشادة بعمل الأطباء والممرضين في إسبانيا، متمنيا الشفاء لكل من يعاني من فيروس كورونا.

وردا على سؤال عن أفضل لاعب شاهده على الإطلاق، قال إنريكي: ليونيل ميسي بلا شك. أندريس إنييستا يشبه ميسي إلى حد كبير، لكنني أعتقد أن ليو يتفوق على البقية.