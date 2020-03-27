شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحي يتقمص دور الزعيم في التجربة الدنماركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بدور الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، لخوض تجربة جديدة عبر تطبيق التيك توك، برفقة أصدقائه، كوسيلة للتغلب على ملل الوقت في ظل حظر التجول والخوف من الخروج بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على انتسجرام خلال أداء أحد المشاهد من فيلم التجربة الدنماركية.

تضع لجنة التخطيط بالأهلي خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحي نجم هجوم الفريق، الذي أصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته وعودته لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

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وعلم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط ناقشت كيفية تعويض رمضان صبحي، وحددت عدداً من البدائل المطروحة والتي جاء على رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعددا أخر من المهاجمين الأجانب، في الوقت الذي أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب حتى في حالة التعاقد مع جناح أجنبي، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر.

ودخل الأهلي في مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادي وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب في وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت في وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في تعطيل الصفقة بالنهاية.

وشهدت الفترة الحالية في النادي الأهلي، حسم بعض الملفات ومنها التجديد لوليد سليمان بجانب الموافقة على رغبة شريف إكرامي في الرحيل نهاية الموسم إلى جانب إخطار حسام عاشور قائد الفريق بعدم التجديد له مع عرض جلسة معه لعرض منصب إداري عليه مع الاعتزال نهاية الموسم.