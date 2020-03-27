سوبر كورة يكشف أسباب عدم تعديل "الدورى المصرى" على الطريقة الإنجليزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أسباب عدم إجراء مزايدة مع الشركة العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي ونادي يوڤنتوس الإيطالي وعلامة دوري الأبطال وتنفيذ branding للدوري المصري والسوبر وكذلك بطولة كأس مصر. وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر أسوة بالدوريات العالمية خصوصا وأن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا Advertisements يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه. ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.

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