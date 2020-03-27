شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ..اشتباه فى إصابة مدافع الاسماعيلى بكورونا ووضعه فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى أن لاعبه محمد مجدى مدافع الفريق تعرض لوعكة صحية وارتفاع مفاجىء فى درجة الحرارة وفضلنا دخوله الحجر الصحى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ، ونشر محمد مجدى صورته داخل الحجر الصحى عبر صفحته على فيس بوك وطلب من الجماهير الدعاء له .

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

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وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضى، قاد الفريق في 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

ورغم أن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص علي متابعة الأوضاع في فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلي الذي قامت إدارة النادي بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشي الفيروس.