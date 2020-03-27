شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤكد سداد مستحقات جميع اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن سداد مستحقات جميع لاعبى الفريق البترولى رغم تعليق النشاط الرياضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تعليق النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم لتجنب انتشار ذلك الفيروس.

وقال مدير الكرة بنادى إنبى إن إدارة النادى البترولى كل هدفها عدم تأثر الفريق سلبيا بفترة التوقف الحالية، لذا تشدد على ضرورة انتظام مستحقات اللاعبين، بالإضافة إلى تركيز ناديه فى الوقت الحالى على عودة النشاط الرياضى مجددًا ومتابعة حالة اللاعبين فى ظل تعليق التدريبات، مؤكدا أن الفريق سيحتاج فترة إعداد مصغرة فى ظل تجميد التدريبات من أجل العودة للمشاركة فى المباريات.

وكان الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، قد قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى مع تعليقها مجددا لإشعار آخر انتظارا لمستجدات أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر مد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.