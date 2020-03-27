شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم لسوبر كورة: جوزيه حملنى مسئولية هدف وساب الحضرى اللى ضرب جمعة بالبوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، كواليس رحيله عن الأهلي ودور البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق فى تحميله مسئولية الخسارة من اتحاد جدة خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية عام 2005، وتحميله هدف اتحاد جدة فى مرمى عصام الحضرى.

وقال أبو مسلم، فى تصريحات لـ"سوبر كورة"، "جوزيه حملني مسئولية هدف اتحاد جدة فى كأس العالم باليابان، رغم أن عصام الحضري طلع على الكورة وضرب رأس وائل جمعة بالبوكس والكرة نزلت لمهاجم اتحاد جدة وأحرز الهدف، أنا مالي بده؟".

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ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.

وتذكر أبو مسلم الكواليس الأولي بعد انضمامه للأهلي قائلاً، "بعد الانضمام من مزارع دينا ملعبتش ولا مباراة مع الأحمر قبل السفر الى الارجنتين وجالي عرض من فينورد الهولندي بمليون يورو بعد كأس العالم وعرضته على عدلي القيعي لكنه رفض وقالي انت عايز تدبحنا انت ملعبتش ولا لبست الفانلة الحمراء".

وأضاف:" القيعي قالي انت مكسر الدنيا في كأس العالم والجماهير هتدبحنا لو سبناك ، والناس كانت موجودة في مصر المدير الرياضي لفينورد ووكيل الأعمال الفرنسي برونو، والقيعي رفض المبدأ من الأساس رغم انه كان ممكن يزيد لو فتحوا باب التفاوض، ومدير فينورد قاله احنا عايزينه عشان تابعناه ومحتاجينه في هولندا ورد عليه كابتن عدلي وقاله احنا محتاجين باك لفت، وانتهى الموضوع على كده".