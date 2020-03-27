شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة المقبلة تسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، بعدما استقرت الآراء فى القلعة الحمراء على بيعه اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ويتطلع الأهلى لتحقيق مكاسب مالية من تسويق اللاعب الأنجولى الصيف المقبل، بعدما اشتراه الأهلى من نادى أول أغسطس الأنجولى فى يناير قبل الماضى مقابل مليون دولار، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى بيع جيرالدو للتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الهجومى.

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جيرالدو كان قريبا من الرحيل فى انتقالات الشتاء الماضى إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب ضعف العروض التى وصلت للحصول على خدمات اللاعب، حيث فضل الأهلى إعارة المغربى وليد أزارو بدلا من جيرالدو إلى الاتفاق السعودى.

وانتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً وأفريقيا بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى نتج عنه تورم قدمه فيما أجرى اللاعب أشعة أثبتت غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين، وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربى على يتواجه الفائزان من مواجهتى دور النصف النهائى فى المباراة النهائية التى تقرر اقامتها فى الكاميرون.