شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف المصابين خلال فترة توقف الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف بطولة الدوري الممتاز والنشاط الرياضي فى مصر والعالم أجمع، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن الجهازين الفنى والطبى للأهلي يحرصان بشكل قوى على متابعة موقف اللاعبين المصابين بالفريق، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: من هم اللاعبون المُصابون بالأهلي حالياً؟

ج: هناك إصابات قديمة وطويلة فى فريق الاهلي ، أمثال كريم نيدفيد الذى أجرى جراحتين فى غضروف الركبة، وسعد سمير الذى أجرى جراحة فى وتر أكيلس، ومحمد محمود الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى، وحمدى فتحى الذى أُصيب بقطع فى غضروف الركبة، وهناك إصابات تعافت أمثال رمضان صبحى الذى كان يُعانى من تمزق فى الخلفية وتماثل للشفاء وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية قبل تجميد النشاط، فيما اقترب كل من جيرالدو وعلى معلول من التعافى أيضاً.

س : ما هى تطورات علاج الثنائى جيرالدو وعلى معلول؟

ج: إصابة الثنائى كانت بسيطة وتعرض لها فى مباراة صن داونز قبل ثلاثة أسابيع تقريباً فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، حيث عانى جيرالدو من جذع فى الكاحل، أما معلول فاشتكى من إجهاد بالعضلة الأمامية وتماثل الثنائي للشفاء تماماً.

س: هل يتواصل الأهلي مع الأجهزة الطبية المُعالجة للاعبى الفريق المصابين فى ألمانيا؟

ج: خالد محمود طبيب الأهلي قال إنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التى تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبى الفريق فى ألمانيا بشكل مستمر، وأوضح محمود أن فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم، بالإضافة إلى الحجر الصحى لمدة 14 يوما على أى من المسافرين إلى ألمانيا يزيد من صعوبة سفر أى لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي.

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وأضاف طبيب الأهلى، نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعى سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادى أى قصور فى البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألمانى، ونقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي، وأتم: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي .

س: وهل يتابع طبيب الاهلي برنامج تأهيل هذا الرباعي خلال تجميد النشاط؟

ج: نعم .. وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أنه يتابع بشكل يومى تطورات البرامج البدنية والتأهيلية للاعبي الفريق المصابين، موضحاً أن هناك برامج محددة من الأطباء الألمان للاعبين الأربعة "سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود"، يقومون بتنفيذها بشكل يومي بالرغم من التوقف الحالى.

وأوضح خالد محمود أن الرباعى فى تواصل يومى معه وينفذون برامجهم التأهيلية بالتنسيق عبر ”واتس آب”مع طارق عبد العزيز ومحمد النجار اخصائيى التأهيل بالفريق، وأكد طبيب الفريق أن اللاعبين الأربعة استأنفوا برنامجهم فىي المنزل، بالرغم من التوقف الحالى حتى لا يتاثر أي منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة من الجانب الألماني الذي أجرى جراحة كل منهم.