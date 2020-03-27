تقارير تونسية: أزمة تواجة النجم السياحلي بسبب مستحقات الأهلي في صفقة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت صحيفة "الصحافة" التونسية أن الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم النجم الساحلي سيكون أهم المشاكل التي ستواجه النادي التونسي في الفترة المقبلة خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.

فريق جوهرة الساحل سيكون مطالبا بسداد مستحقات النادي الأهلي، حيث حصل الأخير على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعويض قدره أكثر من مليون و400 ألف دولار.

وفسخ كوليبالي عقده مع الأهلي من جانب واحد عندما فضّل الرحيل رغم ارتباطه بعقد مع الفريق، وادعى حينها تعرّضه إلى بعض المشاكل غير الرياضية، ولكنه يدفع ثمن هذا القرار المتسرع، وفقا للصحيفة.

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وأضافت الصحيفة، في تقريرها اليوم الجمعة، أن النجم ناب عن لاعبه الجديد في سداد المستحقات، ووافق الأهلي بتقسيط المبلغ لتسهيل المهمة عليه وعدم تصعيد الموقف، رغم أنه لم يكن مجبرا على ذلك.

وأشارت إلى أن الإشكال الكبير إلى جانب ارتفاع قيمة اللاعب أن كوليبالي "مهاجم فاشل" حتى الآن، مؤكدةً أن هناك عديد العناصر في الفريق سجّلت أهدافا أكثر منهدون مقارنته بأسماء أخرى في البطولة على غرار مبنزا أو أكبوتو وغيرهما من الأجانب، فقد اكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال أربع مباريات في البطولة (ثنائية ضد نجم المتلوي) وفشل في 4 مباريات في دوري الأبطال ولقاء في كأس تونس.

وأوضحت أنه رغم أن النجم الساحلي كان بحاجة إلى إضافة هذا اللاعب في عديد المناسبات وآخرها لقاء الذهاب في المغرب ضد الوداد، إلا أن كوليبالي خذل النجم وجماهيره ولم يقدر على المساعدة، وخلال لقاء الإياب فإن اللاعب الذي ستبلغ تكلفته ما يقارب القيمة المالية لمنحة الحصول على رابطة الأبطال كان احتياطيا وشاهد العريبي يقود هجوم النجم باقتدار وكان أفضل لاعب في المباراة.

وأتمت الصحيفة قائلة: "لا نعتقد أن الأهلي سيقبل لاحقا تقسيط المبلغ بعد أن خالف النجم الاتفاق السابق، بل إن لجوء الأهلي إلى مكتب محاماة معروف في فضّ مثل هذه النزاعات يثبت أن الأهلي عازم على الذهاب بعيدا في هذا الملف".