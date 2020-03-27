الخليج 365 يكشف.. حقيقة إصابة لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: كشف مصدر في النادي الإسماعيلي حقيقة إصابة محمد مجدي لاعب النادي الإسماعيلي بفيروس كورونا. ونشر اللاعب اليوم الجمعة عبر حسابه على فيسبوك : "اللي بيحيني يدعي لي، أنا في أوضة الحجر الصحي." وقال مصدر بالنادي الإسماعيلي:"إنه هناك اشتباه في إصابة اللاعب بالفيروس، ويخضع في الوقت الحالي لعمليات الأشعة والتحاليل اللازمة للتأكد." وكانت بعثة النادي الإسماعيلي قد عادت من المغرب خلال الأيام الماضية حيث كانت بصدد مواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية.

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