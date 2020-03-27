تقارير: الترجي يزاحم الزمالك على ضم "أفضل ظهير بالدوري الجزائري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية تجديد نادي الترجي التونسي رغبته في ضم حسين بن عيادة، ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري، الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية اليوم الجمعة إن بن عيادة كان ضمن اختيارات الترجي منذ الموسم الماضي بعدما نال اللاعب إعجاب النادي التونسي في مواجهتي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وأضافت وفقا لمصادر جزائرية أن الترجي جدد رغبته في خطف ما وصفته بـ"أفضل ظهير أيمن في الدوري الجزائري"، مؤكدةً أن بن عيادة يوجد محل أطماع عديد من الأندية من ضمنها الزمالك.

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ويضم الترجي بين صفوفه سبعة لاعبين جزائريين، وهم: بلال بن ساحة، الطيب مزياني، محمد أمين توغاي، إلياس الشتي، عبدالقادر بدران، عبدالرؤوف بن غيث، وعبدالرحمن مزيان.

وودع الترجي النسخة الحالية لدوري الأبطال 2020 من ربع النهائي على يد الزمالك بعد الخسارة بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين، وفوت على نفسه فرصة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليا.

يذكر أن وكيل بن عيادة أكدت وجود رغبة من الزمالك للتعاقد مع صاحب الـ27 عاما، لكن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نفى دخول النادي في مفاوضات لضم اللاعب .