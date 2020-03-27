الاتحاد الآسيوي يختار هدف لاعب التعاون السعودي الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اختيار هدف عبدالمجيد السواط، لاعب التعاون السعودي، ضمن الأفضل في تاريخ دوري أبطال أسيا. السعودي، ضمن الأفضل في تاريخ دوري أبطال أسيا. وكان عبدالمجيد السواط، سجل هدفًا مارادونيًا رائعًا في مرمى لوكوموتيف الأورزبكي ضمن منافسات دوري أبطال أسيا، عام 2017، اعتبر الأجمل وقتها. شاهد الهدف..

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