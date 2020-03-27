باريس سان جيرمان يبيع قمصان فريق الكرة.. تعرّف على السبب

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن عرض قمصان الفريق الأول لببيع في مزاد علني والمساهمة في حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد المنتشر في البلاد. عرض فريق باريس سان جيرمان 1500 قميص بسعر 175 يورو للقميص في متجر النادي الفرنسي. أضاف الفريق عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي أن الفريق طبع عبارة الجميع متوحد لمواجهة فيروس كورونا وأن جميع الأموال التى ستجنى سيتم توجيهها إلى العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات لمواجهة كورونا. الجميع متوحد لمواجهة فيروس كورونا وأن جميع الأموال التى ستجنى سيتم توجيهها إلى العاملين بالقطاع الطبي بالمستشفيات لمواجهة كورونا. وخلال الساعات القليلة الماضية بيع عدد كبير من القمصان لجماهير الفريق بهدف دعم القطاع الصحي.

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