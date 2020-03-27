النصر عينه على ضم نجمي الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية إلى سعي إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع نجمين من فريق الهلال والتي تنتهي عقودهم قريبًا. يفاوض النصر لاعبي خط وسط الهلال نواف العابد وسلمان الفرج التي تنتهي عقودهم صيف الموسم المقبل، وتعتبر ليست تلك المحاولة الأولى التي يحاول فيها النصر خطف أحد لاعبي الهلال، حيث حاول الموسم الماضي خطف موهبة صيف الموسم المقبل، وتعتبر ليست تلك المحاولة الأولى التي يحاول فيها النصر خطف أحد لاعبي الهلال، حيث حاول الموسم الماضي خطف موهبة السعودية الشابة حمد العبدان، لاعب الفريق الأولمبي بالهلال، ولكن تم قطع الطريق على النصر بقيده في الفريق الأول. يسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة وتجديد عقود اللاعبين المهمين في الفريق بجانب التجديد للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا صاحب إنجاز تحقيق الدوري وكأس السوبر.

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