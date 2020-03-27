يوفنتوس يُقدم هدية “غير متوقعة” لبوفون في عيد ميلاده

أفادت تقارير صحفية صباح الجمعة، أن إدارة نادي يوفنتوس تُفكر في عرض عقد جديد على حارس المرمى الأسطوري “جانلويجي بوفون” كهدية في عيد ميلاده الثالث والأربعين.

ويعيش حاليًا البطل المُظفر موسمه الثامن عشر بقميص السيدة العجوز، حيث يعتبره الكثيرون ليس فقط أعظم حراس الكرة الإيطالية، بل هو أعظم حارس مرمى عرفه التاريخ.

وينفتح صاحب الـ42 عامًا على توقيع عقده الجديد مع يوفنتوس، ليأخذه إلى موسمه التاسع عشر مع النادي، حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو، وهو الذي يوقع على عقود لمدة 12 شهرًا لا أكثر.

وبات العنكبوت لا يلعب دور البطولة هذا الموسم، ولكنه اتفق مع مدربه “ماوريتسيو ساري” على التواجد في الأوقات الحاسمة، والمشاركة على فترات في بعض المباريات، وتحديدًا خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بوفون انضم لأول مرة إلى اليوفي بانتقال قياسي عالمي من بارما في عام 2001، ليعوض الهولندي “إدوين فان دير سار” بين الثلاث خشبات، وكان من ضمن كتيبة المخلصين للبيانكونيري حين تم تهبيطهم في عام 2006-.