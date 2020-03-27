فيديو جميع أهداف نيمار مع منتخب البرازيل

يلعب النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور” مع منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وساهم في فوز منتخبه ببطولة كأس القارات 2013 التي حاز كرتها الذهبية كأفضل لاعب.

وصلت مشاركات نيمار مع منتخب البرازيل الى 101 مباراة رسمية وودية، سجل خلالهم 61 هدفاً، خلال عشر سنوات بداية من عام 2010 حتي 2019، ويحتل المرتبة الثالثة في سجل أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب.

قاد المنتخب للفوز بأول ميدالية ذهبية في تاريخه في كرة قدم للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، وفي عام 2017 حاز على المركز الثالث في السباق على جائزتي الأفضل المقدمة من الفيفا والكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

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يُعتبر نيمار أكثر لاعب رُشحت أهدافه وفاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، والمقدَمة من قِبل الفيفا، حيث ترشح خمس مرات ضمن قائمة العشرة، وثلاث مرات في القائمة الثلاثية، فحل في المرتبة الثالثة مرتين، وفاز هدفه ضد فلامنجو –حينما كان لاعبًا لصفوف سانتوس– بالجائزة عام 2011.