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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يخترق أسوار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن ظهور أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد داخل نادي برشلونة.
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رئيس الخدمات الطبية في برشلونة، رامون بلانا، هو أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل النادي الكتالوني.
وأضافت الصحيفة، أن جوزيب أنطوني جوتييريز المدير الطبي لفريق كرة اليد في برشلونة ثبتت إصابتة بالفيروس أيضا.
ويلتزم جميع لاعبي برشلونة وإدارييه بالحجر الصحي الذي فرضته الدولة مؤخرا ويمتد لمدة 4 أسابيع، في ظل تفشي الوباء في إسبانيا وأغلبية دول العالم.
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