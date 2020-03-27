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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايقاف لاعب ايفرتون بسبب خرقه لقرار منع التجول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
اشارت صحيفة الدايلي مايل الى ان لاعب نادي ايفرتون عمر نياس اوقف من قبل عناصر الشرطة المتخفية في منطقة ويثينغتون في مانشستر، بعد خرقه لقرار منع التجول حيث وبعد ايقافه تعرض نياس الى بعض التأديب من قبل عناصر الشرطة الضين اخبروه :" انه خرق القرار، يا للعيب، لاعب كرة قدم في الدوري الانكليزي الممتاز، لقد وضعت الجميع هنا في خطر، ماذا تفعل؟ هذا امر محرج تماماً".
ويأتي خرق نياس للقرار الذي اخذ قبل يومين بمنع التجول بهدف منع انتشار فيروس كورونا.
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