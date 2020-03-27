ايقاف لاعب ايفرتون بسبب خرقه لقرار منع التجول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل الى ان لاعب نادي ​ايفرتون​ ​عمر نياس​ اوقف من قبل عناصر الشرطة المتخفية في منطقة ويثينغتون في مانشستر، بعد خرقه لقرار منع التجول حيث وبعد ايقافه تعرض نياس الى بعض التأديب من قبل عناصر الشرطة الضين اخبروه :" انه خرق القرار، يا للعيب، لاعب كرة قدم في ​الدوري الانكليزي الممتاز​، لقد وضعت الجميع هنا في خطر، ماذا تفعل؟ هذا امر محرج تماماً".

