الارشيف / اخبار الرياضه

ايقاف لاعب ايفرتون بسبب خرقه لقرار منع التجول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايقاف لاعب ايفرتون بسبب خرقه لقرار منع التجول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل الى ان لاعب نادي ​ايفرتون​ ​عمر نياس​ اوقف من قبل عناصر الشرطة المتخفية في منطقة ويثينغتون في مانشستر، بعد خرقه لقرار منع التجول حيث وبعد ايقافه تعرض نياس الى بعض التأديب من قبل عناصر الشرطة الضين اخبروه :" انه خرق القرار، يا للعيب، لاعب كرة قدم في ​الدوري الانكليزي الممتاز​، لقد وضعت الجميع هنا في خطر، ماذا تفعل؟ هذا امر محرج تماماً".

ويأتي خرق نياس للقرار الذي اخذ قبل يومين بمنع التجول بهدف منع انتشار فيروس ​​.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايقاف لاعب ايفرتون بسبب خرقه لقرار منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا