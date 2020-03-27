شكرا لقرائتكم أبو مسلم: جوزيه حملنى مسئولية هدف اتحاد جدة وساب الحضرى اللى ضرب جمعة بالبوكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، كواليس رحيله عن الأهلي ودور البرتغالي مانويل جوزيه في تحميله مسئولية الخسارة من اتحاد حدة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية عام 2005، وتميله هدف اتحاد جدة في مرمى عصام الحضري.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": "بعد العودة من اليابان قعدت مع كابتن محمود الخطيب خلال تناوله الغدا في مطعم النادي وقلت جوزيه عايز امشي لان جوزيه عايز يخلي شكلي ، وحملني مسئولية هدف اتحاد جدة في كأس العالم باليابان رغم ان الحضري طلع على الكورة وضرب دماغ راس وائل جمعة بالبوكس والكرة نزلت لمهاجم اتحاد جدة وحطها جون، انا مالي بده؟".

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تابع: "هو مشى سعيد عبد العزيز وياسر ريان ولما بيحط حد في دماغه هيبطله، وقلت له بعد اذنك يا كابتن دول اخر 6 شهور ليا في الاهلي وجايلي عرض من ستراسبورج بـ200 الف يورو كان المفروض 100 للأهلي و100 ليا مقدم عقد".

أردف: "تنازلت عن المبلغ بتاعي عشان امشي، وبعد كده الخطيب قالي خليهم يبعتولي فاكس وهسيبك تمشي، وقبلها كنت في معسكر المنتخب وقلت لكابتن حسن انا مش هكمل مع الراجل ده ، وقلتله الفاكس هيجيني بعد اسبوع وهمشي وكانوا عايزني في ستراسبورج عشان العب بدل ظهير ايسر الفريق الايفواري الي كان هيلعب مع منتخب كوت ديفوار في امم افريقيا بمصر 2006، ودي الحالة الوحيدة اللي اقدر امشي فيها وتفهم كابتن حسن كلامي وتركي للمعسكر".

ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.