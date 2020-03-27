شكرا لقرائتكم عضو اتحاد السلة السابق: كل فرد فى عائلتى يعيش بغرفة منفصلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، اليوم السابع يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة، لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

كشف جاسر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق ، و والد ندى جاسر لاعبة فريق سلة هليوبوليس أن كل فرد من أفراد العائلة يجلس فى غرفة بمفرده تجنبا للتجمعات ، وللحفاظ على سلامة كل فرد من أفراد الأسرة . ، قائلا: " محبوسين فى البيت كل واحد فى أوضة "

وأضاف رياض أنه قبل فترة الكورونا كل فرد من أفراد العائلة يأكل بمفرده ، لكن الان الكل ستجمع على موعد واحد ونأكل سويا ، خاصة وأن نجلى يعمل كابتن طيار ، و كانت مواعيده واوقاته مختلفة ، لكن بعد فرض الحظر أصبح يجلس فى المنزل ، وأنا شخصيا مستمتع بهذا الجو الأسرى .

Advertisements

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد السلة السابق أن الحيوانات الأليفة الموجودة بالمنزل كما هى ، خاصة وأنه علم بأن الكورونا لاتصيب الحيوانات الأليفة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي .

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.