شكرا لقرائتكم الأهلى يستعد لجلسة الاثنين مع أحمد فتحى بعرض الـ9 ملايين × موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز مسئولو النادي الأهلي عرضاً لأحمد فتحي لاعب الفريق لتجديد عقده خلال الجلسة المُزمع لها الأثنين المقبل لحسم هذا الملف حيث أكد مصدر في القلعة الحمراء أن عرض الأهلي يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم الأول وعشرة مليون في الموسم الثاني.

وشهدت محاولات الاهلي لتجديد عقد أحمد فتحي عدة مطبّات خلال الفترة الماضية بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، حيث قال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

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وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.