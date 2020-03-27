شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن تخفيض أجور اللاعبين والعاملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً حول خطة النادي في التعامل مع التحديات الاقتصادية بالوقت المقبل والتي شملت تخفيضا في رواتب العاملين بالنادي.
وأكد النادي أن أول الإجراءات التي تم اعتمادها هي تخفيض رواتب العاملين في النادي بشكل عام وليس كرة القدم فقط من أجل سد الاحتياجات.
واختتم البيان "بأن المجلس يود أن يكرر دعمه الكامل لجميع الذين يعانون من هذه العدوى وعواقبها ، وأن يعرب عن شكره الصريح للعمال الذين يضمنون توريد جميع الخدمات الأساسية ، وخاصة لجميع المهنيين الصحيين في شبكة الرعاية الصحية التي تعرض صحتهم للخطر وتعمل بلا كلل لحماية صحة جميع السكان.
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