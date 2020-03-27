شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يُسلم كارتيرون تقارير دورية عن حالة اللاعبين فى التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على تسليم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تقارير دورية عن حالة اللاعبين، تتضمن أوزانهم فى فترة التوقف الحالية، بعدما حرص جهاز الزمالك على إعداد ملف خاص لكل لاعب يتضمن حالته البدنية والطبية للمحافظة على لياقتهم.

ويسعى جهاز الزمالك لمحافظة اللاعبين على مستواهم بصورة كبيرة فى التوقف الحالى حتى لا يتأثر الفريق سلبًا بتجميد النشاط الكروى بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى إلى جانب المنافسات المحلية حال عودتها بعد تعليق منافسات الدورى المصرى.

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وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى لوبومباشى، حيث استفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بثنائية نظيفة ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.