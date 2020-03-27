شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وأوباما على قمة صانعى الأهداف فى الدورى المصرى.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجيل الأهداف هى اللقطة التى يقاتل من أجلها كل فريق على مدار 90 دقيقة أو أكثر، ورغم أن صاحب الهدف هو من يتوج بتلك اللقطة بعد ترجمة الهجمة ومجهود زملائه إلى هدف فى شباك الخصم، كان من الضرورى أن يتم تسليط الضوء على النجوم الأخرى التى توارت فى الظل، واكتفت بتمريرة أو مهارة سبقت اللقطة النهائية فى إحراز هف الفرحة.

وخلال الجولات التى تم خوضها من عمر مسابقة الدورى العام قبل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب التخوفات من اتشار فيروس كورونا العالمي، شهدت تلك اللقاءات العديد من اللقطات التى كان يجب الوقوف عندها ومن أبرزها قائمة صانعوا الهدايا الذين كان لهم الدور الأكبر فى الوصول بالنهاية إلى لقطة تسجيل الهدف وفرحة الفريق.

ونعرض فى الإنفوجراف التالى بالأرقام قائمة صانعو الأهداف خلال المباريات التى تم خوضها حتى الآن.

يوسف أوباما لاعب الزمالك: صنع 6 أهداف

على معلول لاعب الأهلى: صنع 6 أهداف

Advertisements

أحمد شديد قناوى لاعب الإنتاج الحربى: 5 أهداف

عبد الله السعيد لاعب بيراميدز: 5 أهداف

أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندرى: 5 أهداف

محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى: 5 أهداف

عبد الرحمن حسين لاعب إنبى: 4 أهداف

عمرو السولية لاعب الأهلى: 4 أهداف

ياكوبو لاعب وادى دجلة: 4 أهداف

كريم طارق لاعب الطلائع: 4 أهداف

حسنى فتحى لاعب المقاصة: 4 أهداف