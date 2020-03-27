شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عرض الأهلي لتجديد عقد أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسئولو النادى الأهلى عرضاً لأحمد فتحى، لاعب الفريق، لتجديد عقده خلال الجلسة المُقرر لها الاثنين المقبل لحسم هذا الملف، وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن عرض الأهلى يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين بالموسم الثانى.

وشهدت محاولات الأهلى لتجديد عقد أحمد فتحي عدة مطبّات خلال الفترة الماضية، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس قبل الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، وقال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.

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وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة صباح الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحى لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.