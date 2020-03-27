شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 شواهد تقرب فايلر من تجديد عقده مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من تجديد عقده مع مسئولى القلعة الحمراء بالموسم الجديد، فى ظل وجود رغبة متبادلة وإجماع داخل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة على استمرار المدرب السويسرى بعد النتائج الطيبة التى حققها مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى.

وبدأ مسئولو الأهلى مفاتحة فايلر فى تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مستغلين فترة توقف النشاط الرياضى لظروف انتشار فيروس كورونا، بخلاف وجود المدرب السويسرى فى القاهرة وعدم سفره إلى الخارج لقضاء فترة الراحة فى بلاده.

ويرصد "سوبر كورة" 4 شواهد تؤكد قرب استمرار فايلر مع الأهلي، على رأسها التصريحات التى عبر خلالها المدرب السويسرى عن سعادته بالعمل فى االقلعة الحمراء وتقديره لقيمه النادى وجماهيره داخل القارة، وتأكيده على طموحات النادى الكبيرة فى انه يرغب فى التتويج بالألقاب بشكل مستمر ويخطط لاستعادة لقب دورى الأبطال الإفريقي.

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وترغب إدارة النادى الأهلى فى تجديد عقد فايلر فى ظل النتائج الجيد التى يُحققها الفريق تحت قيادة فايلر ورغبة الجميع فى النادى تقريباً فى التجديد للمدير الفنى حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب إنتشار "فيروس كورونا".

ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب رئيس الأهليجلسة حاسمة مع فايلر خلال أيام من أجل حسم هذا الملف لتحقيق مزيداً من الاستقرار والهدوء داخل الفريق قبل عودة الدورى بعد القضاء على فيروس "كورونا"، حيث من المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجارى خاصة وأن هناك أتفاق مبدئى بين الطرفين حول التجديد.