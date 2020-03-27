شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة.. رياض "السلة": كل فرد فى غرفة.. والوجبات تجمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

كشف جاسر رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة السابق ووالد ندى جاسر لاعبة فريق سلة هليوبوليس، أن كل فرد من أفراد العائلة يجلس فى غرفة بمفرده تجنبا للتجمعات، وللحفاظ على سلامة كل فرد من أفراد الأسرة، قائلا، "محبوسين فى البيت كل واحد فى أوضة".

وأضاف جاسر رياض أنه قبل فترة الكورونا كل فرد من أفراد العائلة يأكل بمفرده، لكن الآن الكل يتجمع على موعد واحد ونأكل معا، خاصة أن نجلى يعمل كابتن طيار، وكانت مواعيده وأوقاته مختلفة، لكن بعد فرض الحظر أصبح يجلس فى المنزل، وأنا شخصيا مستمتع بهذا الجو الأسرى.

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وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد السلة السابق إلى أن الحيوانات الأليفة الموجودة بالمنزل كما هى، خاصة أنه علم أن الكورونا لا يصيب الحيوانات الأليفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.