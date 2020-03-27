شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعرب عن حزنه بعد منع صلاة الجمعة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد حسن نجم النادى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن حزنه الشديد بعد منع الصلاة فى المساجد ومن بينها صلاة الجمعة، بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

وقال الصقر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك: اللهم ارفع عنا البلاء، قلما ممكن أتكلم فى حاجة حاسس بيها أو شخصية بس فعلا النهاردة يوم حزين حسرة ووجع فى القلب.

وأضاف حسن: علي فكرة أنا لا شيخ ولا واعظ واكيد مليان عيوب بس بحاول التزم، ودا راجع للنشأة والتربية والعادات والتقاليد يمكن من المرة القليل في حياتي مصليش صلاة جمعة او امتنع عنها لظروف قهريه مثلا زي السفر او لبلاد لا يوجد بها مساجد ،حتي لما كنت بنسافر مع فرق اومنتخبات كنا بنعمل صلاه الجمعة مع بعض حتي لو جوه الفندق.

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واستطرد أحمد حسن: لدرجة من كتر حرصي علي صلاة الجمعة حصلى مشكلة كبيرة وأنا بلعب فى بلجيكا بسبب صلاة الجمعة كانت فى نفس ميعاد التدريبات وكنت مصر إنى أصلي الجمعة مهما حصل لحد ماغيروا معاد التمرين علشان اقدر اصلي صلاة الجمعة لكن النهاردة في حزن حسرة ووجع في القلب والناس كلها بتسمع اذان الجمعة ومش قادره تنزل المسجد .

واختتم نجم الفراعنة السابق: اللهم ارفع البلاء والوباء عنا جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظ الجميع.

وتسبب انتشار وباء كورونا في توقف الأنشطة الرياضية في مصر والعديد من دول العالم، وتم مد إيقاف النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف أبريل المقبل.