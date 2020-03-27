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الامارات | نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يتعافى من فيروس كورونا

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي حاتم المسحل، متابعي حالته الصحية بزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المسحل في تسجيل مرئي بثه حساب نادي الاتفاق على (تويتر): أبشركم بانتقالي من غرفة العزل الطبي، إلى أحد فنادق الخبر لمدة أسبوع بعد زوال جميع الأعراض.
ونصح نائب رئيس الاتفاق الجميع بالابتعاد عن الاختلاط، والعزلة عند الشعور بأعراض الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية.

وأشارت صحيفة إلى أنه جرى اكتشاف إصابة المسحل، بعد وصوله من زيارة خارجية إلى العاصمة البريطانية لندن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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