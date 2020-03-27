الامارات | نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يتعافى من فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يتعافى من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي حاتم المسحل، متابعي حالته الصحية بزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المسحل في تسجيل مرئي بثه حساب نادي الاتفاق على (تويتر): أبشركم بانتقالي من غرفة العزل الطبي، إلى أحد فنادق الخبر لمدة أسبوع بعد زوال جميع الأعراض.
ونصح نائب رئيس الاتفاق الجميع بالابتعاد عن الاختلاط، والعزلة عند الشعور بأعراض الفيروس، والالتزام بالتعليمات الصحية.
وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أنه جرى اكتشاف إصابة المسحل، بعد وصوله من زيارة خارجية إلى العاصمة البريطانية لندن.
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