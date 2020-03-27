الامارات | لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تؤجل البت في قضية خورفكان لقلة المستندات

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تؤجل البت في قضية خورفكان لقلة المستندات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها بنظام التقاضي "عن بعد"، برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي تأجيل الحكم مجددا في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة على خلفية القرار، الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة.

وتعود القضية إلى مخالفة النادي للوائح اتحاد الكرة بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري. وتأجل البت إلى جلسة اللجنة الثلاثاء المقبل، بعدما طلبت من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مدها بمستندات إضافية متعلقة بالقضية.

وقال عادل الجنيبي إنه من المقرر أن تصدر اللجنة حكمها النهائي في هذه القضية في الثاني من أبريل المقبل، بعد دراسة المستندات الخاصة بالقضية، والاستماع إلى الدفوع المقدمة من نادي خورفكان.