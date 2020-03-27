شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تؤجل البت في قضية خورفكان لقلة المستندات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها بنظام التقاضي "عن بعد"، برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي تأجيل الحكم مجددا في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة على خلفية القرار، الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة.
وتعود القضية إلى مخالفة النادي للوائح اتحاد الكرة بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري. وتأجل البت إلى جلسة اللجنة الثلاثاء المقبل، بعدما طلبت من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مدها بمستندات إضافية متعلقة بالقضية.
وقال عادل الجنيبي إنه من المقرر أن تصدر اللجنة حكمها النهائي في هذه القضية في الثاني من أبريل المقبل، بعد دراسة المستندات الخاصة بالقضية، والاستماع إلى الدفوع المقدمة من نادي خورفكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تؤجل البت في قضية خورفكان لقلة المستندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.