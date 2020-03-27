وزير الرياضة الإيطالي يشكك باستئناف "الكالتشيو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

أكد فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أن هناك شكوكا كبيرة حول إمكانية عودة مباريات دوري كرة القدم المحلي مطلع مايو المقبل، بعد توقفها كغيرها من النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا.



وأوقفت إيطاليا في وقت سابق من مارس الحالي، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19"، ولكن مع تحول البلاد تدريجا إلى أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل أكثر من ثمانية آلاف وفاة معلنة حتى الخميس، لا يتوقع أحد من المعنيين استئناف النشاطات بعد هذا الموعد الأولي.

وأدلى سبادافورا ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا خلال الأسبوع الماضي بتصريحات وضعا فيها مطلع مايو كموعد محتمل ومأمول به من أجل استئناف منافسات "كالتشيو"، لكن تطور الوضع الصحي الراهن يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا التاريخ حتى لن يكون واقعيا.

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وقال سبادافورا في تصريحات لقناة "راي 3" الإيطالية "أعتقد أن التوقعات التي أعلنا عنها بإمكان معاودة النشاطات الرياضية في أواخر أبريل أو مطلع مايو كانت متفائلة أكثر مما يجب".

وتابع "أشكك جدا جدا (بإمكان حصول ذلك). ما يمكنني قوله بالتأكيد هو أنه بحال توافر المجال لاستئناف المنافسات في ظل ظروف معينة، فالأكيد أنها ستكون خلف أبواب موصدة (بوجه المشجعين)".

وأضاف "حتى الآن، من غير المطروح أن نقول إنه يمكن في مايو معاودة كل النشاط بالشكل المعتاد، خاصة مع المشجعين (...) حتى العلماء ليس لديهم يقين بشأن تطور الفيروس. علينا أن نتخذ قراراتنا بناء على الأوضاع المتبدلة".

وشدد على أن "القرار النهائي سيكون بيد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (...) يمكنه أن يقرر إرجاء المباريات حتى أواخر فصل الصيف، لكن الوضع معقد، وكرة القدم احتاجت إلى وقت أكثر من الآخرين لفهم هذه الأزمة".