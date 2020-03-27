يوفنتوس يجدد اهتمامه بمارسيلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، مارسيلو قد ينضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن نادي يوفنتوس جدد اهتمامه بالبرازيلي مارسيلو، حيث يسعى فريق "السيدة العجوز" للتعاقد معه من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، والذي يشغله حاليا البرازيلي الآخر أليكس ساندرو.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس ترى في التعاقد مع مارسيلو أفضل طريقة لجعل ساندرو يقدم أقصى ما لديه لكي يحافظ على مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأشارت إلى أنه في حال تقدم يوفنتويس بعرض مغر، فإن إدارة ريال مدريد لن ترفضه، لا سيما أن عقد البرازيلي مع الفريق الملكي سينتهي صيف العام 2022.

ويدافع مارسيلو البالغ 31 عاما عن ألوان نادي ريال مدريد منذ العام 2007، وتراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد مركزه في التشكيلة الأساسية للريال لمصلحة الفرنسي فيرلاند ميندي، واكتفى بالمشاركة في 11 مباراة فقط هذا الموسم.