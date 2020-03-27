- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يجدد اهتمامه بمارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، مارسيلو قد ينضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن نادي يوفنتوس جدد اهتمامه بالبرازيلي مارسيلو، حيث يسعى فريق "السيدة العجوز" للتعاقد معه من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر، والذي يشغله حاليا البرازيلي الآخر أليكس ساندرو.
وأوضحت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس ترى في التعاقد مع مارسيلو أفضل طريقة لجعل ساندرو يقدم أقصى ما لديه لكي يحافظ على مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق.
وأشارت إلى أنه في حال تقدم يوفنتويس بعرض مغر، فإن إدارة ريال مدريد لن ترفضه، لا سيما أن عقد البرازيلي مع الفريق الملكي سينتهي صيف العام 2022.
ويدافع مارسيلو البالغ 31 عاما عن ألوان نادي ريال مدريد منذ العام 2007، وتراجع مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث فقد مركزه في التشكيلة الأساسية للريال لمصلحة الفرنسي فيرلاند ميندي، واكتفى بالمشاركة في 11 مباراة فقط هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يجدد اهتمامه بمارسيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.