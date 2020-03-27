الأهلي وخماسي كبار أوروبا ينتظرون رصاصة الرحمة

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جدة - عمرو شويل يترقب النادي الأهلي ما ستؤول إليه الأوضاع على مستوى العالم بشأن استكمال الدوري أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل نهائي خلال الموسم الجاري على ضوء ما تعيشه دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتوقف غالبية الدوريات في مختلف العالم بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من 117 دولة حول العالم وما نتج عنه من اصابات ووفيات بسب انتشار هذا الوفاء والذي طال لاعبي كرة القدم خاصة في أوروبا.

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وينتظر الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن مصير المسابقات وكيفية احتساب بطلا للمسابقات في مختلف دول العالم خاصة ، لحسم موقفه من التتويج بلقب الموسم الحالي، باعتباره المتصدر للمسابقة بفارق كبير عن منافسيه أو اعتبار لمسابقة كأن لم تكن.

كما يترقب الأهلي ما ستؤول إليه الأضواع في عدد من الدوريات مثل الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني سواء بتتويج ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ بعد استكمال المسابقة أو بالاكتفاء بم تم لعبه من مباريات في هذه الدوريات للعمل بها أو الغاء الموسم برمته.